Ташкент, 14 апреля 2020, 14:16 — REGNUM Первым заместителем по обеспечению общественной безопасности командующего Национальной гвардии Узбекистана назначен Бекмурод Абдуллаев, сообщили 14 апреля в пресс-службе ведомства.
Ранее полковник Абдуллаев работал начальником ГУ патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД республики. Начальником главного управления охраны Нацгвардии назначен Мамиржон Ганиев.
Заместителем по воспитательной и идеологической работе командующего Нацгвардии назначен Сарвар Мамаюсупов.
Напомним, в середине марта командующим Национальной гвардии Узбекистана назначен генерал-майор Рустам Джураев. Ранее он возглавлял ГУВД Ташкента.