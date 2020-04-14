Бишкек, , 14:13 — REGNUM В медицинских учреждениях Киргизии насчитали 649 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых 365 находятся в рабочем состоянии. Об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Высокопоставленный чиновник отметил, что республике необходимо дополнительно еще не менее 80 таких аппаратов.

Также представитель минздрава сообщил, что за счет различных фондов уже приобрели четыре аппарата ИВЛ и передали их в инфекционные стационары в столице Киргизии и в городах Баткен, Токмак и Джалал-Абад.

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