Москва, , 14:29 — REGNUM Более 3 млрд рублей будут выделены из резервного фонда российского правительства на стимулирующие выплаты медикам, которые лечат пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 14 апреля на официальном портале правовой информации.

Выделяемые в 2020 году бюджетные ассигнования составят 3 млрд 139 млн рублей. Они предназначены «подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера» медработникам, оказывающим помощь заболевшим гражданам.

При этом Минобороны России получит 2 млрд 293,9 млн рублей, Росгвардия 21,8 млн рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, управление делами президента РФ — 194,8 млн рублей.

До 1 августа текущего года названные организации должны представить доклады о целевом и эффективном использовании выделенных средств.

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