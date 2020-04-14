Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Оборонный бюджет Китая был и по-прежнему остается темным пятном для западных военных аналитиков, несмотря на то что холодная война между двумя странами, если еще не началась, то может начаться в ближайшие годы, пишет Фредерико Бартельс 14 апреля в статье австралийского аналитического издания The Strategist.

«Во время холодной войны во многих разведывательных организациях США работали целые подразделения, занимающиеся анализом военных расходов Советского Союза», — указал он. — Этого не происходит в случае с Китаем».

В настоящее время западные военные аналитики могут получать сведения о финансировании Пекина своих вооруженных сил всего из двух источников: данные ООН и документы непосредственно китайских властей. Такая ситуация чревата тем, что, в отличие от оборонного бюджета США, при анализе которого можно узнать цену даже отдельного автомата, о состоянии дел в китайской армии судить лишь в общих чертах.

По словам Бартелса, имеющаяся в распоряжении аналитиков открытая информация не проливает свет на то, куда именно идут те или иные средства. Сведения же о затратах на военные разработки отсутствуют полностью. Осложняет задачу анализа состояния дел в вооруженных силах КНР целый ряд других факторов.

В частности, определенное совмещение гражданских и военных отраслей, из-за чего крайне большую проблему представляет собой отделение затрат на гражданские и военные разработки. Нет в официальных данных КНР и сведений о затратах Пекина на поддержание Народной вооружённой милиция Китая, закупки иностранного вооружения и субсидии, выдаваемые государственным компаниям, выполняющим оборонные заказы Пекина.

Наконец, не стоит забывать, что имеющиеся данные об оборонном бюджете КНР указываются в юанях, что чревато неточностью при сопоставлении с другими странами из-за разницы курсов валют.

«Западу и его академическому сообществу необходимо найти способ преодолеть эти сложности, если мы хотим четко понимать, каковы расходы НОАК», — подчеркнул Бартелс.

Для того чтобы составить более реалистичную картину оборонного бюджета Пекина, эксперт сравнил его с американским, исключив из него затраты Вашингтона на военные разработки, а также присовокупив затраты на поддержку гражданского персонала армии к военному. При оценке стоимости оборудования, снабжения и подготовки военных он применил паритет покупательной способности. По собственным же подсчетам эксперта, чье несовершенство он признает, выходит, что в своих военных расходах Китай ненамного отстает от США. Так, после учета этих нюансов оказалось, что в 2017 году оборонный бюджет КНР составил 87,45% от американского.

Напомним, целый ряд экспертов указывает на возможность вступления отношений Вашингтона и Пекина в фазу холодной войны. В частности, о таком развитии событий говорил бывший госсекретарь США и известный политик Генри Киссинджер на Новом экономическом форуме. По его словам, США и Китай вплотную приблизились к началу холодной войны друг с другом. Если этот процесс будет продолжаться, предостерег бывший автор стратегического сближения двух стран, то его последствия могут быть хуже Первой мировой войны.

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