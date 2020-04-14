Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Поправками предусмотрено предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России имеющим гражданство Молдавии или Украины. В рамках реализации мер по сближению государств — участников Союзного государства эти преференции предлагается распространить на граждан Белоруссии, а также на граждан Казахстана — в связи с тем, что русский язык является для них официальным и они используют его в повседневной жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Для получения гражданства РФ не потребуется отказ от другого