Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, исключается требование пятилетнего срока нахождения в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

При приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке исключаются требования о соблюдении условия пятилетнего срока нахождения на территории страны и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств; иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющим в этом браке общих детей; иностранных граждан, имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории государства.

Также законопроектом предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации. Речь идет о требованиях для вступления в гражданство РФ.