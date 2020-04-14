Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Законопроектом исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

«Это революционный законопроект… Мы принимаем этот законопроект для всего мира», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Кроме того, для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, признанных носителями русского языка, исключить такие условия приема их в гражданство РФ в упрощенном порядке, как обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, наличие законного источника средств к существованию, отказ от имеющегося у них гражданства иностранного государства.

Закон в целом может быть принят 17 апреля.

Ранее Госдума приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

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