Москва, , 13:54 — REGNUM Законопроект, уточняющий предоставление данных в систему обязательного пенсионного страхования, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Предлагается в 2020 году предоставить правительству РФ право устанавливать особенности порядка и сроки предоставления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц.

Сейчас на страхователя возложена обязанность представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, включая сведения о приеме на работу и увольнении, ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом — месяцем.

«Нормативное регулирование предлагается ввести в целях осуществления оперативного мониторинга и учета граждан, которые в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации потеряли работу, а также в связи с принимаемыми во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации мерами, обусловленными неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, которые могут привести к неисполнению возложенных законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете на хозяйствующие субъекты обязанностей», — отмечается в сопроводительных документах.