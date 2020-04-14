Ново-Огарево, Московская область, , 13:50 — REGNUM Только экстраординарные меры помогут остановить распространение пандемии нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.

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«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в некоторых странах принимаются действительно чрезвычайные меры.

«Эффективно противостоять пандемии можно только путём объединения усилий международного сообщества. Именно такие — коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ», — сказал президент РФ.

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Путин подчеркнул, что в этом вопросе важно сотрудничество всех стран, в том числе и на уровне ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России для дальнейших действий на упреждение ситуации с пандемией коронавируса необходим хороший прогноз специалистов. По его словам, чтобы оперативно корректировать стратегию, нужно учитывать все сценарии развития, даже самые сложные.

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