Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Представители правозащитной организаций Human Rights Watch раскритиковали власти Швеции за их нежелание участвовать в эвакуации около 1 600 несопровождаемых детей и молодых людей без их родителей с территории лагерей в Греции, которые ЕС планирует принять на свою территорию. Об этом 14 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что на этой неделе Люксембург станет первой страной, которая примет около десяти детей-беженцев. В общей сложности восемь стран Европейского союза пообещали принять детей, которые прибудут без сопровождения своих родителей. В свою очередь, Швеция также должна внести свой вклад. Об этом заявил Монс Моландер, глава североевропейского отдела Human Rights Watch.

«Мы считаем, что для стран ЕС является гуманитарным обязательством слушать комиссара ЕС, то есть призыв Илвы Йоханссон к странам ЕС принять небольшую часть детей, которые застряли в лагерях», — заявил Моландер.

В то же время Моландер отметил, что Швеция, как страна-член Европейского союза также должна стать страной-реципиентом беженцев. Такие меры внесут свою вклад в общее дело гуманитарной помощи.

«На каждую страну приходится не так много сотен (прим.:) детей, так что это не такое уж большое обязательство. Мы абсолютно уверены, что Швеция должна принадлежать к той группе стран, которая возьмет на себя такие обязательства», — добавил глава североевропейского отдела Human Rights Watch.