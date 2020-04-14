Приштина, , 23:11 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 14 апреля обвинил главу правительства Косово Альбина Курти в узурпации власти.

На своей странице в социальной сети Facebook Харадинай заявил, что введенные министерством здравоохранения Косово новые меры по борьбе с коронавирусом, предполагающие ограничение права граждан на перемещение, являются нарушением конституционного строя и попирают права человека. Напомним, Конституционный суд Косово вынес решение о том, что введенные правительством Косово ещё в начале марта ограничения свободы передвижения граждан антиконституционны, однако принял решение отложить вступление своего вердикта в силу на две недели (до 13 апреля) в связи с обстоятельствами пандемии и указал Курти на лазейку в Конституции, которая позволит ввести новые меры не нарушая основной закон края. 13 апреля правительство Косово ввело новые правила передвижения с учетом указания суда.

Подлинной причиной бессильной ярости Харадиная является то, что Альбин Курти продолжает занимать пост премьер-министра несмотря на вынесение ему вотума недоверия 25 марта и отказывается предоставить президенту Хашиму Тачи новую кандидатуру на пост премьер-министра из рядов своей партии или согласиться на составление так называемого «правительства единства» или технического мнения. В этом с Харадинаем солидарен бывший партнер и глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа, пространно заявивший о том, что правительство Курти узурпирует власть и использует её для установления диктатуры, ограничивая свободу граждан, а потому должно быть отстранено от исполнения полномочий.

Отметим, ни один из критиков Курти не предположил каких-либо альтернативных меры для борьбы с коронавирусом, не назвал введенные им меры неэффективными, что свидетельствует о чисто политической подоплеке их заявлений.

Курти же утверждает, что в условиях пандемии Косово следует сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и лишь по окончании этого тяжелого времени проводить внеочередные выборы. Формирование же нового правительства без выборов лидер «Самоопределения» считает тратой времени и кражей власти у его партии, занявшей первое место на выборах 6 октября.

Напомним, сам Харадинай после объявления о своей отставке летом 2019 года оставался у власти ещё полгода, до прихода к власти коалиции «Движения за самоопределение» и «Демократической лиги Косово», поэтому с его стороны обвинения в узурпации власти в отношении правительства Курти звучат крайне лицемерно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово ожидают пика эпидемии: ужесточаются ограничения передвижения