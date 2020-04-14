Москва, , 13:40 — REGNUM Предъявление каких-либо претензий Китаю из-за коронавируса является недопустимым, заявил 14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами в формате видеоконференции.

По его словам, в Лондоне «подсчитали, что Китай должен 3,7 трлн долларов или евро Евросоюзу» за тот ущерб, который был нанесен пандемией. Кто-то вообще предлагает арестовывать китайскую собственность за рубежом, добавил министр.

«Я думаю, что абсолютно недопустимо и не надо судить обо всех по себе, потому что такого рода рассуждения мы слышим прежде всего от наших западных коллег», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он якобы замалчивал сведения о коронавирусе. Также Вашингтон обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она якобы защищает Китай.

Отметим, что между ВОЗ и США разгорелся скандал. Американский президентДональд Трамппригрозил оставить без финансирования всемирную организацию.

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