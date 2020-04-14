Москва, , 13:31 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас может в любое время прилететь в Россию. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе пресс-конференции в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Я хочу передать ему (главе МИД ФРГ. — прим. ИА REGNUM) приглашение прилетать в любое время, если он найдёт способ добраться до Москвы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров пообещал обеспечить полную безопасность жизни и здоровья Хайко Мааса, так и здоровья его делегации.

«Пусть прилетает», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Германии Хайко Мааса. Они прошли параллельно со встречей президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.