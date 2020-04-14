Киев, , 13:11 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о существовании в парламенте большинства, чему свидетельством является проведенный накануне депутатами секвестр госбюджета.

Об этом Разумков заявил 14 апреля в эфире украинского телевидения.

«Если говорить о том, что что-то сломалось, голосование за бюджет было прямым подтверждением: 226 голосов… Мне сегодня точно можно говорить о том, что большинство есть… я могу это большинство показать даже по количеству депутатов, входящих во фракцию «Слуга народа»», — отметил спикер Рады.

ИА REGNUM напоминает, что фракция «Слуга народа» на внеочередном заседании Рады 13 апреля обеспечила 226 голосов за «коронавирусные» изменения в госбюджет страны. Всего в поддержку документа высказались 249 депутатов — к «Слуге народе» примкнули отдельные внефракционные парламентарии и представители депутатских групп. В августе 2019 года, в начале работы Верховной рады этого созыва, фракция «Слуга народа» создала монобольшинство с участием более 250 депутатов. Однако из-за скандалов и конфликтов внутри фракции многие последние голосования партия Зеленского смогла провести только с помощью других фракций — например, закон за продажу земли помогла проголосовать партия Порошенко.