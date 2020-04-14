Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о новой дате Дня окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. Указом установлено, что 3 сентября является днем всенародного торжества, приводят аргументы в Госдуме.

Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), закон подготовлен для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.