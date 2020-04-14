Оренбург, , 13:04 — REGNUM Правительство России старается растянуть на больший срок возможность неизбежного подключения накопленных резервов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

По ее словам власть не торопится тратить средства из Резервного фонда, прежде всего потому, что осенью может начаться и вторая волна эпидемии. И тогда за год можно будет растратить все резервы.

«В ситуации эпидемии хороших решений нет, не только в нашей стране, но и в других странах. Любое решение имеет свои плюсы и минусы. Время покажет, насколько правильными были апрельские решения власти», — сказала Шешукова.

Она также подчеркнула, что точного прогноза экономических последствий эпидемии коронавирусной инфекции для России дать не может никто из экспертов. Все будет зависеть от того, как долго продлится реальный карантин в регионах России. Поэтому существуют различные модели развития ситуации, связанные с распространением эпидемии в стране. При неблагоприятном сценарии возможно снижение ВВП до 10%. При оптимистичном развитии ситуации международные эксперты полагают сокращение ВВП РФ от 4 до 6%.

Те меры, которые уже предприняты в РФ сейчас, после третьего обращения Владимира Путина к губернаторам и населению, потребуют расходов в пределах 2% ВВП. Многие эксперты полагают, что это крайне мало, по сравнению с затратами, предпринятыми другими странами, отметила политолог.