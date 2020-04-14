Москва, , 13:01 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже в ближайшее время планирует провести переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 14 апреля, в ходе пресс-конференции в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

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«Мне пару недель назад звонил Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни ещё раз по телефону переговорить», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что во время прошлой беседы была затронута тема возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности в целом.

«И мы активно приветствуем такой интерес американских партнёров, потому что уже давно побуждаем их к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили проблемы, связанные с распространением коронавируса. Стороны условились содействовать реализации решений, принятых в ходе видеосаммита G-20, который состоялся 26 марта.

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