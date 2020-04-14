Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Представители партии «Коммунисты России» предложили городским властям Санкт-Петербурга временно реквизировать у собственников крупнейший торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте, у Московского вокзала.

Накануне СМИ сообщили о том, что собственники торгового центра «Галерея» отказываются предоставлять скидки своим арендаторам, оказавшимся в тяжелом положении из-за особых мер по противодействию коронавирусной инфекции. В ТЦ не считают ситуацию форс-мажором и требуют своевременной и полной платы за аренду торговых площадей. Не исключено, что арендаторы попытаются оспорить эту позицию в суде.

«Собственники Торгового комплекса «Галерея» ведут себя эгоистично, безответственно и просто безобразно, отказываясь снизить ставки для арендаторов. Хотят выжать из малого бизнеса все соки, но это абсурд — не снижать аренду, когда магазины давно закрыты», — заявил лидер партии Коммунисты России в Петербурге Сергей Малинкович.

По его мнению, государство имеет все основания временно реквизировать здание «Галереи».

«самое лучшее сейчас — разместить в «Галерее» госпиталь для увеличивающегося числа больных коронавирусной инфекцией <…> Здание большое, есть лифты, все коммуникации. Здание очень удобно расположено, самый центр города, рядом метро. Лучшего места для временного стационара просто подобрать сложно», — полагает коммунист.

Он предложил открыть в «Галерее» госпиталь к 150 — летию со дня рождения В.И.Ленина, которое будет отмечаться 22 апреля 2020 года.

«Потом, конечно, «Галерею» владельцам придется вернуть, пока у нас нет социализма, но, возможно, эпидемия приведет к большим изменениям в социально-экономической модели России и возвращать даже и не придётся», — добавил Малинкович.