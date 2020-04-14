Москва, , 12:54 — REGNUM Госдума приняла во втором чтении и в третьем закон о работе депутатов в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Уточняется, что запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на тех депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют свои полномочия на профессиональной постоянной основе.

На лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, не распространяется запрет заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью.

В профильный комитет Госдумы по борьбе с коррупцией поступило более 20 обращений из субъектов РФ с просьбой устранить возможность расширительного толкования закона, которое могло привести к нарушению трудовых прав депутатов, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, уточнил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).