Минск, , 12:52 — REGNUM Евразийскому союзу уже сейчас на высшем уровне необходимо принять решения, чтобы обеспечить производство продовольствия на достаточном уровне, учитывая последствия пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он призвал решительно действовать сообща, рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу, продумать формирование собственного регионального «пояса безопасности». Для этого, отметил Лукашенко, надо ускорить создание импортозамещающих производств и локализацию на территории ЕАЭС критически важных отраслей.

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«Приняв своевременные решения, мы сможем обеспечить достаточный объем производства продовольствия», — сказал белорусский лидер, сославшись на мнение международных экспертов.

По их расчётам, сообщил Лукашенко, после пандемии возможен дефицит продовольствия, так как масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельхозпродукции.

«В одном я убежден полностью: вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче. И вообще иного не дано. Ибо логика любого союза и взаимоотношений в нем предполагает именно вместе. А еще лучше, если все наши действия будут лишены национального эгоизма и решения будут согласованы с единым вектором направленности», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, обратившись к российскому президенту Владимиру Путину: «В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей».

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