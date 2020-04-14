Москва, , 12:47 — REGNUM Сносом памятника маршалу Ивану Коневу власти Праги подорвали договорённости, лежащие в основе российско-чешских отношений. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Властями города были подорваны договорённости, которые лежат в основе отношений России и Чехии», — сказал Лавров.

Напомним, 3 апреля в Праге власти города снесли памятник Коневу. В России в связи с этим возбудили уголовное дело. Чешский МИД и президент страны раскритиковали власти города.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чехии: те, кто снёс памятник Коневу, позавидовали маршалу