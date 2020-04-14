Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об эксперименте по специальному регулированию для внедрения системы искусственного интеллекта в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Закон предусматривает проведение в городе Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 г. экспериментального правовой режима для создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Эксперимент рассчитан на пять лет.

Отдельно оговаривается, что положения нормативных правовых актов Москвы, устанавливающие условия экспериментального правового режима, не могут исключать, изменять или вступать в противоречие с положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся в соответствии с Конституцией к ведению Российской Федерации или совместному ведению Российской Федерации и регионов.

В законе речь идет в том числе о доступе к данным фото‑ и видеонаблдения, использовании персональных данных, полученных в результате обезличивания. Отдельно прописывается, что для уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, применяются «прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации».