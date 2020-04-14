Сеул, , 12:57 — REGNUM 13 апреля министры здравоохранения Южной Кореи и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи.

По их словам, Пак Нын Ху и Алекс Азар обсудили диагностические тесты южнокорейского производства, систему отслеживания людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом, и случаи повторного заражения.

Во время разговора министр здравоохранения и социальных служб США высоко оценил действия Сеула в борьбе с коронавирусом, поблагодарил коллегу за предоставленную информацию, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество по данному вопросу.

В свою очередь, Пак Нын Ху выразил надежду на то, что опыт и тесное сотрудничество между странами помогут справиться миру с эпидемией.