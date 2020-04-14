Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Известная американская певица Барбара Стрейзанд напомнила публике на странице в соцсети Twitter, что написала песню под названием «Не лги мне» после того, как Дональда Трампа избрали на пост президента. Такое название, говорит она, песня получила потому, что «он был серийным лжецом».

«Теперь, когда более 20 000 человек погибли из-за его некомпетентности и лжи, он доказал, что не может вынести правду. Он не способен руководить этой нацией. Особенно в период кризиса», — считает Стрейзанд.

Конгрессмен Том Рид, комментируя эти слова Стрейзанд, сказал, что сейчас в США двойной кризис, связанный со здоровьем и экономикой, а истерика приводит к еще большему разделению в неподходящее время, и призвал певицу «ради нашей страны» использовать свою трибуну, чтобы вести и объединять граждан. Сам он, подчеркнул, намерен поступать именно так.