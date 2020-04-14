14 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Пандемия COVID-19 оказалась тяжелым бременем для всего мира, но более всего его политические и экономические последствия будут ощущаться в Африке, где ими может воспользоваться Китай.

Александр Белов, , 13:01 — REGNUM Китай может воспользоваться экономическими трудностями стран Африки для получения от них более широких уступок, что будет идти вразрез с интересами США, пишет Шон Поли в опубликованной 13 апреля статье для The National Interest.

КНР в Африке Иван Шилов © ИА REGNUM

Поли, который планирует открыть собственный банк в Руанде, отмечает, что «северные» страны мира находятся на карантине: в Европе и США каждый день умирают тысячи человек. На карантине и Индия с Китаем, тогда как в Иране сложилась просто катастрофическая ситуация. По сравнению с этим Африка, кажется, осталась относительно нетронутой вспышкой COVID-19, что не означает, что пандемия совсем не сказалась на регионе.

«Цены на сырье, на которые полагаются правительства региона, рухнули, карантинные меры, введенные для остановки распространения вируса, с высокой долей вероятности приведут к финансовому кризису, более серьезному, чем в 2008—2009 годах», — указал он.

«Дефолты или (что вероятнее) значительные пересмотры государственных долгов станут основной темой Африки в первые несколько лет после победы над COVID-19», — добавил он.

При этом крайне значимым для стран Африки является Китай, который активно занимается развитием инфраструктуры. Со своей же стороны США чаще всего не проявляют инициативы в своей африканской политике при принятии решений. Из-за этого они теряют и влияние, и торговые возможности. Если такая тенденция сохранится, Китай может воспользоваться нынешним кризисом, добившись еще больших уступок от стран континента.

Вероятнее всего, основной областью интересов КНР, с точки зрения Поли, станут уступки в горнодобывающей (медь Замбии, платина и палладий ЮАР, алюминий Мозамбика и Гвинеи, уран Конго и Намибии) и энергетических (нефтяные месторождения в Уганде и Кении, Южном Судане и Мозамбике) областях.

«Не стоит удивляться, если китайские фирмы возьмут под свой контроль ряд этих месторождений и шахт», — подчеркнул Поли.

«Огромной стратегической ошибкой» Поли назвал то, что США практически не участвовали в жизни континента за последние годы, ограничиваясь лишь подготовкой военных отдельных стран и направлением гуманитарной помощи. Тем не менее в течение следующих нескольких десятилетий страны Африки начнут играть более важную роль, поэтому такая сдача влияния и деловых возможностей Пекину никоим образом не способствует продвижению интересов Вашингтона.

«США должны вместе с американской промышленностью и властями африканских стран разработать механизм оказания помощи последним для накопления внутреннего капитала и снижения зависимости от импорта», — указывает аналитик.

Сегодня у властей США имеется две программы усиления взаимодействия с Африкой — PROSPER Africa и USIDFC. В рамках первой правительство США упростило процесс проведения транзакций, предоставив ряд инструментов финансирования, гарантии по кредитам, техническую помощь и анализ рынка. Программа также выступает в качестве лоббистской службы для предприятий США, работающих над уменьшением регуляторных барьеров в тех странах, где они существуют. Вторая же — Международная финансовая корпорация развития США (USIDFC) — предоставляет прямые кредиты и инвестиции в акционерный капитал американским компаниям, осуществляющим деятельность в Африке, а также предоставляет гарантии по кредитам местным банкам, помогая им снизить риск по некоторым из их кредитов.

Поли указывает, что хотя эти программы и поспособствуют укреплению торговых отношений с Африкой, до конца они не смогут минимизировать влияния Китая. Для этого власти США должны совместно с африканскими банками и американскими финансистами решить проблему внутреннего дефицита капитала в Африке.

Не в интересах США, чтобы Китай смог заполучить стратегические и экономические активы в Африке, поэтому Вашингтону необходимо выбрать более активный курс, привлекая как частный сектор США, так и африканские правительства для финансирования необходимых проектов.

«Оказание помощи этим странам в эффективном развитии с высокой долей вероятности сыграет решающую роль в минимизации влияния КНР на континенте», — заключил автор.