Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон об эксперименте по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Проведение эксперимента планируется по 31 марта 2021 года включительно. Таким образом, парламентарии изменили сроки эксперимента.

Целью закона является создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство страны. Нормы не касаются трудовых книжек граждан.

Предполагается, что ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».