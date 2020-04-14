Улан-Батор, , 12:29 — REGNUM В Монголии количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 30. Об этом сообщил на брифинге Минздрава директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«Вчера (13 апреля) подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом нового типа. Все они являются контактными лицами пациента, который прибыл из России через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг. Все студенты — студенты, которые учатся в России, были изолированы в одной комнате » , — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Монголии достигло до 30. Из них пятеро пациентов были выписаны из больницы.

В связи с резким ростом случаев заражения, государственная чрезвычайная комиссия страны решила продлить срок карантина в общеобразовательных учреждениях. Ранее планировалось продолжить карантин до 30 апреля.

По решению государственной чрезвычайной комиссии от 14 апреля 2020 года все образовательные учреждения не будут работать до 1 сентября, также отменены все государственные экзамены школьников.