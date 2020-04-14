Бишкек, , 12:23 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Нарын и в Ат-Башинском районе Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что режим ЧП вводится на этой территории из-за того, что в городе Нарыне выявлено 5 случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, а в Ат-Башинском районе — 19 случаев.

Чрезвычайное положение и сопутствующий ему комендантский час будут действовать в период с 15 по 30 апреля 2020 года.

Комендантом Нарына и Ат-Башинского района на период введения чрезвычайного положения назначен начальник управления внутренних дел Нарынской области Уланбек Аалиев.

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