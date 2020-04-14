Бишкек, , 12:21 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал указ продлении действия режима чрезвычайного положения до 30 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Режим ЧП и комендантский час продолжат действовать на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области.

ИА REGNUM напоминает, что из-за пандемии коронавируса власти Киргизии с 25 марта 2020 года ввели в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще нескольких районах режим чрезвычайного положения и комендантский час. Предполагалось, что ограничительные меры будут сняты 15 апреля 2020 года.

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