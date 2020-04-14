Оренбург, , 12:18 — REGNUM Из-за эпидемии коронавирусной инфекции не все отрасли экономики окажутся в числе пострадавших. Эпидситуация заставляет активно развивать такой сектор, как онлайн-услуги, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области Оксана Набатчикова.

«Сегодня очевидно, что развивается все, что связано с онлайн-процессами: онлайн торговля, все виды онлайн услуг (образование, консультирование, сфера развлечений). Массовый уход на удаленную работу повышает востребованность ИТ-специалистов, специализированных программных приложений. Увеличение количества интернет-ресурсов требует задуматься над безопасностью, и это ИТ-направление также будет развиваться», — считает оренбургский депутат.

По ее словам, в более выигрышной ситуации окажутся регионы, у которых уровень цифровизации выше. Необходимо использовать потребность растущих отраслей и переориентировать государственные программы на обучение специалистов в этих направлениях, а также создать центры по сопровождению организации удаленной работы. Вместе с тем, Оксана Набатчикова подчеркнула, что, безусловно есть компании, которые в принципе нельзя цифровизировать.

«При любом развитии событий обеспечение продуктами питания будет востребовано населением, а значит необходимо наращивать объемы производства в сельском хозяйстве, поддержать производство продуктов питания. Все кооперативные способы развития производства здесь в помощь. Доставка и логистика сегодня также одна из перспективных для развития отраслей», — отметила она.

Сегодня важен комплекс мер поддержки от правительства Российской Федерации. Все регионы, предприниматели, населения ждут соответствующих решений, резюмировала Набатчикова.