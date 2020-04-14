Иерусалим, , 12:19 — REGNUM Отмена карантина в Израиле будет медленной и постепенной, заявил премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Mignews (Израиль).

В своем телевизионном обращении к гражданам Нетаньяху сказал, что вопрос постепенной отмены карантинных мер будет обсуждаться в ближайшие дни. Основной причиной, не позволяющей надеяться на одновременный и окончательный конец ограничений, связанных с эпидемией, заключается в том, что до сих пор непонятно, уйдет ли вирус насовсем — или еще вернется.

Пока ответ на этот вопрос не получен, никто не может быть абсолютно спокоен, отметил он.

«Только когда появится вакцина, мир сможет двигаться дальше», — пояснил израильский премьер-министр.