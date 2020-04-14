Москва, , 12:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам отказаться от отпусков и проработать две недели в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан», — предложил Володин.

Инициатива нашла поддержку парламентариев.

«В регион надо ехать, пройдя тест (на коронавирус), в регион надо приезжать, понимая ответственность перед гражданами, перед близкими», — подчеркнул он.

Решение о смене графика работы депутаты Госдумы намерены принять 17 апреля, в пятницу.

Предполагалось, что с 23 апреля по 6 мая депутаты Госдумы уйдут в отпуска.