Москва, , 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций, во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.

Предлагается расширить перечень лиц, которым не нужно платить госпошлину за приём в гражданство РФ. Документом предлагается внести в список «лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Правительство РФ поддерживает инициативу.

«Надеемся, что документ будет рассмотрен и принят Госдумой уже в ближайшее время, как только это станет возможным в соответствии действующими регламентными нормами. Это действительно важное решение, которого ожидают сотни тысяч наших соотечественников», — отметил Козенко.