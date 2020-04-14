Цхинвал, , 12:00 — REGNUM Президент Южной Осетии на заседании оперативного штаба рассказал о введении правил для доставки грузов из России на период действия в стране карантинных мер. Об этом 14 апреля сообщает агентство «Рес».

Цхинвал для того, чтобы воспрепятствовать проникновению коронавируса на территорию республики, закрыл проезд через российско-южноосетинскую границу, что вызвало дефицит ряда товаров в стране. Для решения этой проблемы ограниченному числу предпринимателей разрешено ввозить продукты питания, но их водители должны исполнять ряд правил.

«Водители грузовых фур должны на время всего рейса находиться в кабине. А после доставки товаров в республику, он обязательно направляется в инфекционную больницу, где в течении двух недель будет на карантине», — сказал глава республики.

Также во время заседания был представлен перечень тех бизнесменов, которые готовы ввозить товары в страну. Возобновление поставок должно начаться с 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Осетия полностью закрыла границу с Россией в начале апреля. Граждане республики для возвращения на родину должны записываться в списки. Их пропускают группами по 10 человек, после чего оправляют на карантин на 14 суток.

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