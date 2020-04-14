Киев, 14 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о продаже земли, сообщает 14 апреля аппарат украинского парламента.
Теперь документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, после чего он будет опубликован в официальной прессе и вступит в силу.
ИА REGNUM напоминает, что Рада приняла в целом закон о продаже земли на Украине еще 30 марта, но его подписание оказалось заблокировано рядом депутатов, которые оспорили правильность процедуры голосования за документ.
На внеочередной сессии 13 апреля парламент Украины рассмотрел и отклонил 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.
Между тем, ряд политических сил уже заявили, что оспорят принятие закона о продаже земли в судах.
Земельная реформа предполагает, что первые продажи земли на Украине начнутся летом 2012 года. Принятие этого закона было одним из ключевых условий МВФ для возобновления кредитования Киева.