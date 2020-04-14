Напомним, инициатором встречи выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент БелоруссииАлександр Лукашенко. На встрече обсуждается вопрос экономической стабильности в условиях пандемии.
«Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции», — сказал Дмитрий Песков.
Путин участвует во встрече лидеров стран ЕАЭС в формате видеоконференции
Президент РоссииВладимир Путинучаствует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, заявил 14 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.
Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза, сообщается на сайте Кремля.
Рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 14 апреля пройдёт в формате видеоконференции.