14 Апреля
 
12:05

Напомним, инициатором встречи выступил председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент БелоруссииАлександр Лукашенко. На встрече обсуждается вопрос экономической стабильности в условиях пандемии.

12:04

«Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции»,сказал Дмитрий Песков.

12:03

Путин участвует во встрече лидеров стран ЕАЭС в формате видеоконференции

Президент РоссииВладимир Путинучаствует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, заявил 14 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12:02

Анонс рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета. Скриншот с kremlin.ru

11:57

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.

11:56

Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза, сообщается на сайте Кремля.

11:56

Рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 14 апреля пройдёт в формате видеоконференции.