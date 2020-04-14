Президент РФ Владимир Путин 14 апреля принимает участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщается на сайте Кремля, встреча пройдёт в формате видеоконференции.

В том числе, участники обсудят совместные действия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.