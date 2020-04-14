Пермь, , 11:52 — REGNUM Последствиями эпидемии коронавирусной инфекции станут увеличение числа безработных и рост бедности. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

«Главный социальный риск на данный момент — это безработица и снижение доходов наиболее бедных и социально уязвимых слоев населения, в частности, многодетных и неполных семей. От безработицы сейчас больше всего страдают те, кто работает как раз в малом и среднем бизнесе. Те, кто работал неофициально или в неполной занятости. И те же самозанятые. Опять же тут очень много зависит от срока самоизоляции. Если он закончится к маю, то уровень безработицы будет ниже, если нет — то выше. Проблема еще и в том, что официальная статистика не отражает всей картины занятости из-за серого рынка труда в России», — сказал пермский депутат.

Он считает, что необходимо в социальной сфере продолжить политику, заявленную президентом во время двух обращений к нации. Поддерживать за счет федерального центра семьи с детьми и безработных.

«При этом центры занятости вообще давно пора реформировать, они словно живут в XIX веке, как и саму структуру занятости в России. Но сейчас этого никто не будет делать. Поэтому придется увеличивать пособия по безработице, возможно, давать какие-то единовременные выплаты безработным. Но, прежде всего, нужно завершение режима самоизоляции и оживление экономики», — сказал Александр Григоренко.