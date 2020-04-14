Сеул, , 11:43 — REGNUM 13 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с премьер-министром Бутана Лотаем Церингом, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В рамках разговора премьер-министр Бутана высоко оценил усилия Сеула по борьбе с коронавирусом, а также обратился к южнокорейскому правительству с просьбой оказать медицинскую поддержку, включая поставку тест-систем.

Он также пригласил Мун Чжэ Ина посетить Бутан, поскольку с последнего визита прошло почти четыре года.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил, что Южная Корея намерена оказать гуманитарную помощь странам со слаборазвитыми системами здравоохранения, в связи с этим просьба Бутана будет рассмотрена в кратчайшие сроки.