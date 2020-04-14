Ярославль, , 13:09 — REGNUM Председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Алексей Таганов получил у мэрии в аренду без торгов землю на Тверицкой набережной в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

Алексей Таганов City-yaroslavl.ru

Прокуратура прислала в муниципалитет обращение жительницы города, которая просит проверить факт получения земли депутатом на предмет возможного конфликта интересов. 80-летняя женщина считает, что власти забрали участок, которым она пользовалась всю свою жизнь и где раньше стоял дом её предков. Его-то и отдали в аренду депутату и еще одной женщине. Женщина пыталась оформить землю, но получила отказ. Она попыталась сделать это через суд, но проиграла. Интересно, что земля депутату была предоставлена еще в то время, когда шли суды по иску пожилой женщины. Сейчас она снова обратилась в суд.

Тверицкая набережная в последнее время стала местом строительства элитного жилья. Участок у дома 93, который получил депутат, расположен недалеко от берега Волги напротив кафедрального Успенского собора на Стрелке. Площадь составляет 697 квадратных метров, кадастровая стоимость — 796 тысяч рублей. Рыночная стоимость земли в этом районе еще выше.

По данным источников ИА REGNUM, Алексей Таганов получил землю в аренду как многодетный отец в 2019 году. У него трое детей. По федеральному закону многодетные имеют право на получение земли бесплатно в собственность. В населенном пункте такие участки могут получить лишь нуждающиеся в улучшении жилищных условий. У депутата, согласно декларации, в долевой собственности есть две квартиры, нуждающимся он не является. При этом есть другой механизм, предоставленный уже региональным законом. Многодетные семьи могут получить землю для строительства жилья и в городе — но только через процедуру аренды. Для этого нужно обратиться в мэрию с заявлением. После завершения строительства дома многодетная семья может перевести арендованную землю в собственность. Именно этой возможностью и воспользовался депутат.

По такому же пути идут и ряд других многодетных семей. Но есть лишь один нюанс. Землю им выделяют, как правило, на окраине города. Или отказывают, ссылаясь на отсутствие свободных участков.

13 апреля на основании письма из прокуратуры комиссия муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, начала проверку. Она должна выяснить, не использовал ли депутат свое служебное положение в этой ситуации. Также депутаты намерены понять и сам механизм предоставления земли в аренду многодетным семьям: на каких принципах мэрия распределяет землю, есть ли очередь, почему одни многодетные получают отказ, а другие — участки с видом на главный храм города.

Кстати, поддержка многодетных семей входит в непосредственный круг вопросов постоянной комиссии по социальной политике, которую возглавляет Алексей Таганов.

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