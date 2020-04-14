Москва, , 11:30 — REGNUM Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме на фоне пандемии коронавируса приняла решение направить на помощь медикам зарплаты депутатов за апрель. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Фракция приняла решение направить зарплаты за апрель месяц в фонд помощи медикам. Мы сейчас определяемся, куда перечислять эти деньги», — сообщил Миронов.

Сейчас в Госдуме 23 парламентария представляют «Справедливую Россию». Ранее Миронов уточнил, что зарплата депутата составляет около 350 тыс. рублей. Таким образом, на помощь медикам может быт направлено более 8 млн рублей.

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