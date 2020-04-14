Киев, , 11:24 — REGNUM Главными причинами секвестра госбюджета Украины, который провела накануне Верховная рада, является не коронавирус, а отставка правительства «Гончарука — Богдана» и передел их наследия, заявил в своем комментарии 14 апреля украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, на смену предыдущей схеме сейчас пришла модель «Ермака — Шмыгаля» — новая система политэкономического баланса Украины, «а коронавирус просто подвернулся».

Эксперт обращает внимание на следующую несообразность — бюджет борьбы с коронавирусом составит 65 млрд грн, дефицит госбюджета увеличили более чем на 200 млрд грн, «которые надо одолжить, и в этом главный смысл», издержки увеличены на более чем 82 млрд грн.

«Большинство депутатов в этой ситуации напоминают мне мышей, пытающихся таскать крохи из-под стола у хозяев», — заявил политолог.

«Просто подумайте, карантин длится один месяц — что будет дальше и с заболеваемостью, и с экономикой (до конца года) ни у кого достоверного понимания нет», — подчеркивает Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на внеочередном заседании Верховная рада силами фракции «Слуга народа» приняла изменения в государственный бюджет Украины, предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое — до 298 млрд грн. Согласно решению депутатов, в рамках бюджета создан фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн.