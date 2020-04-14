Джакарта, , 11:05 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в ходе видеосаммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по COVID-19, который состоялся во вторник, 14 апреля, были подняты семь основных вопросов, касающихся борьбы с пандемией COVID-19 в регионе, сообщает Antara.

«На этом саммите была представлена декларация, и в общих чертах она содержала семь основных пунктов», — заявила глава МИД Индонезии.

Главы стран АСЕАН отметили важность укрепления сотрудничества в борьбе с COVID-19, обмене информацией и опытом, развитии исследований.

Во-вторых, стороны признали важность обеспечения защиты граждан региона, особенно во время пандемии.

В-третьих, по словам министра иностранных дел, страны АСЕАН обсудили важность усилий по борьбе с дискриминацией.

Государства также приняли обязательство предпринять совместные шаги и согласованную политику по смягчению экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.

В-пятых, было достигнуто соглашение, подчеркивающее важность комплексного подхода с участием всех заинтересованных сторон и секторов.

В-шестых, главы государств АСЕАН поручили министрам экономики стран — членов ассоциации обеспечить цепь поставок в регионе для продолжения торговли.

В последнем пункте главы государств и правительств поддержали перераспределение целевого фонда АСЕАН для оказания помощи странам в борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился ко всем странам АСЕАН с просьбой разработать процедуру совместного отслеживания и распространения вспышки коронавируса в регионе.

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