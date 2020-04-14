Москва, , 11:04 — REGNUM Законопроект, решающий вопрос о выборе управляющей организации для многоквартирных домов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Сейчас собственники помещений в многоквартирном доме, не определившие управляющую организацию, могут не заключить договор об управлении многоквартирным домом.

Поправками предлагается предусмотреть, что такой договор считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации.

При этом предлагается на орган местного самоуправления возложить обязанность в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей компании (УК) письменно уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме о принятии такого решения и об условиях договора управления этим домом.