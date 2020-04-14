Петрозаводск, , 10:46 — REGNUM В Республике Карелия отмечается снижение количества лиц из зоны риска, которые находились на обязательной самоизоляции, ввиду чего, местными властями принято решение дополнительно поставить на режим 14-дневного карантина всех жителей других регионов России, прибывающих в республику. Об этом 14 апреля сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно обновленным данным на 14 апреля, четыре пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции переведены в монопрофильный центр в Петрозаводске на базе госпиталя ветеранов войн. Также под наблюдением врачей находятся еще два человека, имеющих диагностические признаки CОVID—19.

Всего в регионе за сутки было проведено 469 исследований. Таким образом всего с момента начала пандемии на коронавирус были проведены 5 550 исследований. В стационаре продолжают находиться 20 человек, 71 — выписаны.

Кроме того, 1849 жителей Карелии остаются на самокарантине, за сутки их число сократилось на 594 человека. Еще 14 человек находятся в местах обсервации.

«74 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля, это плюс восемь за сутки, 17 умерли, с учетом пациентов, госпитализированных ране указанного периода, за сутки скончался один пациент старше 60 лет, у него была сопутствующая сердечная патология», — уточнил глава региона.

Кроме того, Парфенчиков сообщает, что в Карелии количество заболевших и имеющих признаки коронавирусной инфекции остается стабильным и при этом продолжает снижаться количество лиц вернувшихся из зоны риска.

«С учетом данного обстоятельства принимается решение о дополнительной постановке на режим 14 дневного карантина всех жителей других регионов России, прибывших в Карелию. Полагаю, что с учётом сократившегося числа лиц на карантине, прибывших из-за рубежа, мы в состоянии обеспечить контроль за новой группой риска, в том числе при въезде в Республику», — пояснил Артур Парфенчиков.

Также он указал, что в регион продолжают возвращаться из Финляндии и других стран жители Приладожья и города Костомукша.

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