Москва, , 10:42 — REGNUM МЧС России направит гуманитарную помощь Сербии для защиты пожарных от коронавирусной инфекции, сообщается 14 апреля на сайте ведомства.

«Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений Сектора по ЧС МВД Сербии будет передано в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего будет направлено более 3000 комплектов, состоящих из защитных масок и изолирующих комбинезонов.

Как сообщало ИА REGNUM, состоянию на 13 апреля количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Сербии достигло 4054.

Ранее российским сводным отрядом был проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 26 объектах в пяти городах Сербии.

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