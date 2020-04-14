Джакарта, , 10:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился ко всем странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с просьбой разработать процедуру совместного отслеживания и распространения вспышки коронавируса в регионе, сообщает CNN Indonesia.

В ходе видеоконференции с главами государств и правительств стран АСЕАН Джоко Видодо заявил, что совместный шаг необходим для прекращения распространения коронавируса в регионе.

«Чтобы преодолеть распространение вируса, президент предложил разработать протокол для реагирования на пандемию COVID-19 путем совместного отслеживания контактов и расследования вспышек заболевания», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции после саммита АСЕАН.

По словам главы МИД Индонезии, предложение главы государства было принято странами АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии обсудил по телефону вопрос о преодолении распространения коронавируса с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Подробнее в материале: Путин и Видодо обсудили по телефону борьбу с COVID-19