Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Приговор в отношении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, вынесенный Тбилисским судом, вызвал обеспокоенность посольства США в Тбилиси. Сообщение об этом было размещено 14 апреля на сайте дипломатического ведомства.

«Время и обстоятельства ареста Ираклия Окруашвили вызвали обеспокоенность политическим вмешательством и избирательным применением правосудия», — говорится в сообщении посольства.

Американское представительство выразило сомнение в отношении беспристрастности приговора и призвало придерживаться соглашения от 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Окруашвили был осужден 13 апреля и приговорен к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в участии в беспорядках во время антироссийских выступлений оппозиционных сил в Тбилиси в июне 2019 года.

Напомним, 8 марта между правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционными силами Грузии были заключены соглашения о проведении выборной реформы и о недопущении преследования представителей оппозиции по политическим мотивам.

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