Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Если бы китайская Компартия (КПК) повела себя иначе в истории с коронавирусом, его вполне можно было сдержать, считает лидер республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Маккарти. Об этом политик пишет на своей странице в Twitter.

Маккрати предлагает представить, что было бы, если бы КПК «не пыталась прикрывать коронавирус». По его мнению, в таком случае распространение вируса можно было бы контролировать, жизни были бы спасены, а бизнес продолжать работать.

«Китайская ложь изменила ход истории», — заявляет Маккарти.

Отметим, в США набирает ход тенденция возложить всю полноту ответственности за пандемию на Китай. Таким образом атака идет минимум по двум направлениям: финансовом (из уст авторитетных политиков типа сенатора Линди Грэма звучат предложение заставить Китай оплатить издержки по эпидемии, скостить США долг) и идеологическом: виноват не просто Пекин, а коммунистическая идеология.

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