Париж, , 10:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что пандемия коронавируса «выявила недостатки» в системе здравоохранения Франции, передает BFM TV.

В своем выступлении глава государства признал, что Франция не была «достаточно подготовлена» для борьбы с пандемией коронавируса.

«Очевидно, этого недостаточно. Но мы справились. Во Франции, как и везде, нам пришлось иметь дело с чрезвычайной ситуацией, принимать трудные решения», — заявил Эммануэль Макрон.

«Момент выявил недостатки», — добавил президент, ссылаясь, в частности, на отсутствие «масок и антисептических гелей».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем обращении к жителям Франции президентобъявил о постепенном открытии яслей и школ с 11 мая 2020 года.

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