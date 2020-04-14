Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в случае с пандемией повела себя постыдно и безответственно, сообщил через свой блог в твиттере американский конгрессмен Пит Кинг.

По словам политика, такое поведение ВОЗ продемонстрировала, «прикрывая Китай и позволяя пандемии распространяться». Должны быть проведены реформы, генеральный директор — уволен, а помощь США — сокращена, убежден конгрессмен.

Ранее стало известно, что Комитет сената США по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения.